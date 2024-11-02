На Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков

Напомним, с 1 января 2025 года, если канал или страница не будут включены в реестр, рекламодатели не смогут размещать там рекламу, а другие каналы не смогут делиться публикациями. С 1 ноября Роскомнадзор уже начал вести список блогов и просматривать аудиторию более 10 тысяч подписчиков, и их авторы смогли предоставить информацию для идентификации.