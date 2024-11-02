На Госуслугах стала доступна регистрация каналов с множеством подписчиков

Минцифры РФ объявило о запуске механизма регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, насчитывающих более 10 тысяч подписчиков, на портале «Госуслуги».
По информации ведомства, после проверки добровольной идентификации, такие контакты и страницы будут в специальном списке, который будет предоставлен Роскомнадзором.
Регистрация доступна физическим лицам, юридическим лицам и частным предпринимателям, включая граждан России, а также иностранных пользователей с подтвержденными учетными записями.
Владельцы каналов могут указать основные данные о себе и своих ресурсах, включая контактные данные. После подачи заявки ей будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы. Это необходимо для подтверждения канала Роскомнадзором.
Решение о внесении канала или страницы в реестр будет принято в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом появится в личном кабинете владельца «Госуслуг». После внесения изменений в перечень владелец обязан разместить в соцсетях в описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. Эта ссылка позволяет пользователям и рекламодателям удостовериться в статусе канале/страницы.
Напомним, с 1 января 2025 года, если канал или страница не будут включены в реестр, рекламодатели не смогут размещать там рекламу, а другие каналы не смогут делиться публикациями. С 1 ноября Роскомнадзор уже начал вести список блогов и просматривать аудиторию более 10 тысяч подписчиков, и их авторы смогли предоставить информацию для идентификации.
Ранее пользователи портала «Госуслуги», которые зарегистрировали свои учетные записи с помощью почтового сервиса Gmail, получили предложение перенести свои почтовые адреса на другие платформы, включая XMail от VK.