В Петербурге осужденной за наркотики Забаве сделали предложение в зале суда

Пара из Туапсе приехала отдохнуть в Санкт-Петербург. Во время прогулки по Васильевскому острову мужчине, который ранее был судим и воевал в составе ЧВК «Вагнер», показалось, что мимо прошел бывший возлюбленный его девушки. Он вспылил и достал из кармана муляж гранаты. Бдительные очевидцы вызвали полицию. Как криминальная история стала романтичной в зале суда — в материале «Газеты.Ru».