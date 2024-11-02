Карпов: «Крылья Советов» рискуют потерять миллиард рублей финансирования

«Также есть опасения, что “Крылья” могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги. Обязательств сейчас существенно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год», — говорится в публикации Карпова в Telegram.