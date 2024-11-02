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Карпов: «Крылья Советов» рискуют потерять миллиард рублей финансирования

Власти Самарской области решили сократить финансирование команды до 600 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Самарский ФК «Крылья советов» может потерять миллиард рублей финансирования, заявил журналист Иван Карпов со ссылкой на источник.

По его словам, финансирование решили сократить власти Самарской области.

Карпов уточнил, что в текущем году футбольному клубу выделили 1,6 миллиарда рублей. В следующем году «Крыльям» планируют выплатить 600 миллионов рублей.

«Также есть опасения, что “Крылья” могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги. Обязательств сейчас существенно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год», — говорится в публикации Карпова в Telegram.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Италии по футболу Родри получил «Золотой мяч».