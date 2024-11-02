Карпов: «Крылья Советов» рискуют потерять миллиард рублей финансирования

Самарский ФК «Крылья советов» может потерять миллиард рублей финансирования, заявил журналист Иван Карпов со ссылкой на источник.
По его словам, финансирование решили сократить власти Самарской области.
Карпов уточнил, что в текущем году футбольному клубу выделили 1,6 миллиарда рублей. В следующем году «Крыльям» планируют выплатить 600 миллионов рублей.
«Также есть опасения, что “Крылья” могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Премьер-лиги. Обязательств сейчас существенно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год», — говорится в публикации Карпова в Telegram.
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