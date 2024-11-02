Где в Казахстане наблюдается наибольший дефицит врачей

«В настоящее время почти треть выпускников медвузов не работают по распределению, в основном предпочитают для трудоустройства частные медицинские организации. К тому же отсутствует гармонизация между подготовкой кадров в рамках государственного образовательного заказа и подготовкой кадров за счёт средств местных бюджетов (гранты МИО), что отражается на эффективном планировании медицинских кадров, мониторинг по доезду специалистов на места также слабо ведётся».