Где в Казахстане наблюдается наибольший дефицит врачей

«Высокая потребность во врачах существует в крупных городах — Астана (702 врача), Алматы (497 врачей), Шымкент (234 врача). На уровне сельских населённых пунктов наибольший спрос на медработников наблюдается в Акмолинской (116 врачей), Туркестанской областях (135 врачей) и ЗКО (89 врачей)».
В ТОП-5 наиболее востребованных специальностей хирургической группы входят анестезиологи-реаниматологи, потребность составляет 306, хирурги — 210, офтальмологи — 112, оториноларингологи — 83, ангиохирурги — 44. Наиболее востребованные специалисты службы родовспоможения: акушеры-гинекологи — 253, неонатологи — 87.
Министерство здравоохранения как один их путей решения дефицита медицинских кадров предлагает сделать более эффективным механизм распределения выпускников медвузов.
«В настоящее время почти треть выпускников медвузов не работают по распределению, в основном предпочитают для трудоустройства частные медицинские организации. К тому же отсутствует гармонизация между подготовкой кадров в рамках государственного образовательного заказа и подготовкой кадров за счёт средств местных бюджетов (гранты МИО), что отражается на эффективном планировании медицинских кадров, мониторинг по доезду специалистов на места также слабо ведётся».
В качестве действенных мер для изменения ситуации министерством здравоохранения предлагается вернуть персональное распределение на работу молодых специалистов на уровень уполномоченного органа в условиях, когда необходимо установить чёткую координацию в кадровом обеспечении.
Второе — внедрить отсрочку для отработки для отдельных категорий выпускников, ввести продолжение обучения в резидентуре, для медицинских работников, имеющих не менее трёх лет стажа работы на уровне ПМСП, внедрить процедуру раннего (предварительного) распределения.
Вместе с тем, целесообразно создать региональные комиссии на местах для регулирования распределения кадров и координации работы по оказанию мер социальной поддержки.
Кроме того, ведомство инициирует целый пакет дополнительных стимулирующие мер для удержания кадров на местах и повышению престижа врачебной деятельности в сельской местности. Среди них — обновление образовательных программ для врачей-интернов, организация программ психологической поддержки и внедрение систем поощрения для медработников с длительным стажем и другие меры нематериального стимулирования.
Эти инициативы направлены на укрепление системы здравоохранения и создание условий для снижения оттока медицинских кадров из сельской местности.