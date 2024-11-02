Что произошло в Иркутске в ночь на 2 ноября 2024: последние новости

Более 200 жителей Иркутской области отдали аферистам свыше 180 млн за месяц.
Самой популярной схемой обмана остается звонок от якобы брокера. Аферисты предлагают заработать на ценных бумагах и криптовалюте. Таким образом в октябре обманули почти 50 человек.
Жительница Ангарска отправится в колонию за убийство мужчины.
После совершенного преступления женщина отнесла тело в ванную комнату, смыла следы крови и отправилась спать. Утром муж вызвал полицию. Сейчас стал известен приговор.
Три дома загорелись в Иркутской области из-за сварки.
Люди не соблюдали необходимые меры безопасности. Так в одном из случаев пламя охватило рядом стоящие здание на площади более 230 квадратных метров.