Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Самые серьезные требования ГОСТ предъявляет непосредственно к самим охранникам. Так, в обычных условиях у них должны быть при себе наручники и резиновая палка, сейчас регулирование не предъявляет никаких требований по этому пункту. Плюс к этому сотрудники ЧОП должны иметь документы, которые доказывают: человек прошел дополнительную физическую подготовку. Это, к примеру, занятия по специфике оказания охранных услуг, практические тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе и другие условия.