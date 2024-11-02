Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС

Например, речь идет об организации постов охраны на объектах, порядке пропуска учащихся в здание, обязанностях сотрудников предприятий, сценарии проведения разных обследований объектов и так далее.
Самые серьезные требования ГОСТ предъявляет непосредственно к самим охранникам. Так, в обычных условиях у них должны быть при себе наручники и резиновая палка, сейчас регулирование не предъявляет никаких требований по этому пункту. Плюс к этому сотрудники ЧОП должны иметь документы, которые доказывают: человек прошел дополнительную физическую подготовку. Это, к примеру, занятия по специфике оказания охранных услуг, практические тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе и другие условия.
Более того, ГОСТ предусмотрел режим усиленной охраны объектов, такие ситуации школы отдельно прописывают в договорах на оказание услуг ЧОПов. Как сказали «Известиям» в Росстандарте, это могут быть режимы повышенной опасности в регионе либо резкая смена криминогенной обстановки на территории области и другие случаи.
Стандарт станет обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью госзакупок, дополнили в службе. Обновленный ГОСТ должен повысить уровень охраны образовательных учреждений и обеспечить безопасность учащихся и педагогов, подчеркнул Антон Шалаев.