В Москве состоялась премьера ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен»

Премьера мюзикла состоялась еще в 2015 году в Сочи, после шоу было показано в Москве. В главных ролях были олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Алексей Ягудин. Спектакль был хорошо принят публикой и стал лауреатом театральных премий, после чего с триумфом был отправлен на международные площадки.