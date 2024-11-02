В Москве состоялась премьера ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен»

В Москве 1 ноября состоялась премьера масштабного ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен». Зрители смогли насладиться яркими декорациями, живой музыкой и посмотреть на выступление культовых спортсменов по фигурному катанию.
Ледовое шоу будет проходить на «ЦСКА Арене» с 1 по 4 ноября. Главные роли исполняют Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и другие.
Премьера мюзикла состоялась еще в 2015 году в Сочи, после шоу было показано в Москве. В главных ролях были олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Алексей Ягудин. Спектакль был хорошо принят публикой и стал лауреатом театральных премий, после чего с триумфом был отправлен на международные площадки.
Ранее, 18 октября, в Индии состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Музыкальные представления по мотивам собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» можно было посмотреть в течение трех дней.