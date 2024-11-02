«Пэнпай»: в КНР будут платить за первый брак, если невеста младше 35 лет

Власти китайского города Люйлян будут выплачивать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак парам, если невеста не старше 35 лет, пишет «Пэнпай».
В публикации уточняется, что выплаты положены семьям, где хотя бы один из новобрачных имеет регистрацию в Люйляне. Выплаты получат молодожёны, которые зарегистрируют брак начиная с 1 января следующего года.
Мера была принята в связи с падением количества бракосочетаний и рождаемости в Люйляне.
Люйлян расположен в китайской провинции Шаньси.
Ранее сообщалось, что китайские чиновники стали ходить по домам, задавая женщинам вопросы об их планах заводить детей. По данным журналистов, в настоящее время коэффициент рождаемости в Китайской Народной Республике составляет 1,0, являясь одним из самых низких в мире.