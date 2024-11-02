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«Пэнпай»: в КНР будут платить за первый брак, если невеста младше 35 лет

Мера принята в связи с падением количества бракосочетаний.

Власти китайского города Люйлян будут выплачивать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак парам, если невеста не старше 35 лет, пишет «Пэнпай».

В публикации уточняется, что выплаты положены семьям, где хотя бы один из новобрачных имеет регистрацию в Люйляне. Выплаты получат молодожёны, которые зарегистрируют брак начиная с 1 января следующего года.

Мера была принята в связи с падением количества бракосочетаний и рождаемости в Люйляне.

Люйлян расположен в китайской провинции Шаньси.

Ранее сообщалось, что китайские чиновники стали ходить по домам, задавая женщинам вопросы об их планах заводить детей. По данным журналистов, в настоящее время коэффициент рождаемости в Китайской Народной Республике составляет 1,0, являясь одним из самых низких в мире.