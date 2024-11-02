В Госдуме рекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — сказал он РИА Новости.
Ранее портал «Госуслуги» начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой: некоторым гражданам уже пришло уведомление об обновлении почты.
По мнению Немкина, последующие ограничения могут оказаться жестче.
«Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идет о таком ресурсе, как “Госуслуги”, где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично», — добавил парламентарий.
«В целом любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — сказал Немкин.
По его словам, за последнее время интерес российских пользователей к сервисам Google значительно упал.
«Граждане понимают, что сервисы, например, “Яндекса”, по надежности значительно превосходят продукты Google, и постепенно меняют свои пользовательские привычки», — считает парламентарий.
В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится.
Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.