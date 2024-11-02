В Госдуме рекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

«Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идет о таком ресурсе, как “Госуслуги”, где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично», — добавил парламентарий.