Стало известно о планах богатых американцев сбежать из США после выборов

Отмечается, что американцы опасаются политических и социальных беспорядков «независимо от того, кто победит». По данным телеканала, юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, которые ищут вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе.