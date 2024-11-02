Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград в Пенсильвании

Ранее 81-летний президент США укусил трёх младенцев на праздновании Хэллоуина.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Джо Байден уронил медаль «За гражданские заслуги» на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании, соответствующие кадры появились в Сети.

Во время вручения Байден попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака, однако вместо этого вонзил женщине в грудь иголку.

После 81-летний политик уронил медаль. Подняв награду, он облизнул металлическое крепление. В результате Байдену всё же удалось прикрепить медаль.

Ранее сообщалось, что Байден укусил трёх младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме.

Также стало известно, что Байден на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций оговорился, перепутав Нью-Йорк и Вашингтон.