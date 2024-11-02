Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград в Пенсильвании

Американский лидер Джо Байден уронил медаль «За гражданские заслуги» на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании, соответствующие кадры появились в Сети.
Во время вручения Байден попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака, однако вместо этого вонзил женщине в грудь иголку.
После 81-летний политик уронил медаль. Подняв награду, он облизнул металлическое крепление. В результате Байдену всё же удалось прикрепить медаль.
Ранее сообщалось, что Байден укусил трёх младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме.
Также стало известно, что Байден на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций оговорился, перепутав Нью-Йорк и Вашингтон.