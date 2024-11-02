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Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец и бомбардировщики

Кроме того, Пентагон направил на Ближний Восток истребители.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики, а также эскадрилью истребителей, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащённые средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолётов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52», — сказал он.

Райдер уточнил, что силы начнут прибывать в регион «в ближайшие месяцы», когда ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln начтёт готовиться к отходу.

Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана, а также осуществляет воздушные бомбардировки. В Ливане погибли свыше 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что на Ближний Восток направляются десять самолётов Stratotanker ВВС Соединённых Штатов, которые используются для дозаправки истребителей в воздухе.