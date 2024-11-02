Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец и бомбардировщики

Соединённые Штаты дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики, а также эскадрилью истребителей, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащённые средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолётов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52», — сказал он.
Райдер уточнил, что силы начнут прибывать в регион «в ближайшие месяцы», когда ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln начтёт готовиться к отходу.
Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана, а также осуществляет воздушные бомбардировки. В Ливане погибли свыше 2,8 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что на Ближний Восток направляются десять самолётов Stratotanker ВВС Соединённых Штатов, которые используются для дозаправки истребителей в воздухе.