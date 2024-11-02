Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США

Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах.