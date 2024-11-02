Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США

«Всего досрочно проголосовали 69 миллионов. Лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона, по почте — 32,5 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона», — сообщает университет.
В тех штатах, где эти данные доступны, сообщается, что большинство проголосовавших — демократы, их больше, чем республиканцев на 2,5 процентных пункта, четверть участников досрочного голосования не относят себя к какой-либо партии. В штатах, где информация доступна, уточняется, что большинство проголосовавших старше 41 года, женщин на 10 процентных пунктов больше, чем мужчин.
В части штатов досрочное голосование уже завершилось, в некоторых продлится до воскресенья.
Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.