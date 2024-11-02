Пожароопасный сезон закрыли на севере Хабаровского края

В связи с обильным выпадением осадков и установившимися среднесуточными отрицательными температурами воздуха с 1 ноября 2024 года пожароопасный сезон закрыт на территориях Эворонского, Солнечного, Амгуньского, Лазаревского, Николаевского, Ульчского, Де-Кастринского, Быстринского, Кизинского, Горинского лесничеств и Херпучинского участкового лесничества. Ранее сезон закрыли на территориях Охотского и Чумиканского лесничеств с 25 октября 2024 года и на территории Аянского лесничества — с 10 октября, сообщает ИА AmurMedia.