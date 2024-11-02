Пожароопасный сезон закрыли на севере Хабаровского края

В связи с обильным выпадением осадков и установившимися среднесуточными отрицательными температурами воздуха с 1 ноября 2024 года пожароопасный сезон закрыт на территориях Эворонского, Солнечного, Амгуньского, Лазаревского, Николаевского, Ульчского, Де-Кастринского, Быстринского, Кизинского, Горинского лесничеств и Херпучинского участкового лесничества. Ранее сезон закрыли на территориях Охотского и Чумиканского лесничеств с 25 октября 2024 года и на территории Аянского лесничества — с 10 октября, сообщает ИА AmurMedia.
Министерством лесного хозяйства и лесопереработки края изданы соответствующие приказы от 10.10.2024 № 2835П, от 24.10.2024 № 2994П, от 31.10.2024 № 3099П, от 31.10.2024 № 3100П.
То ли дождь, то ли снег: погода в Хабаровском крае ухудшается.
МЕТЕОПРОГНОЗ.
Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, риск появления новых возгораний еще сохраняется в южных и центральных районах края, где по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям этих районов не следует пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности, за нарушение которых предусмотрены административные штрафы до 2 млн. рублей.
В целях минимизации пожарной опасности в лесах, министерство лесного хозяйства и лесопереработки края призывает жителей края неукоснительно соблюдать действующие меры пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать об этом по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).