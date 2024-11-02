«Известия»: за день больничного россияне получат до 6,8 тысячи рублей

Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в 2026 году составит около 207,6 тысячи рублей в месяц (6,8 тысячи рублей в день), пишет газета «Известия».
В следующем году предельный размер выплаты по больничному за один день достигнет 5,7 тысячи рублей. В настоящее время данная сумма составляет четыре тысячи рублей.
В Минтруде РФ напомнили, что выплата исчисляется для каждого сотрудника индивидуально, учитываются его стаж и заработок. Максимальную сумму смогут получить россияне с большими доходами (свыше 200 тысяч рублей) и трудовым стажем от восьми лет.
В ведомстве отметили, что увеличение выплаты связано с ростом зарплат в Российской Федерации.
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается на основе среднего заработка за два предыдущих года.
Он уточнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные — Фонд пенсионного и соцстрахования.