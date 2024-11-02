«Известия»: за день больничного россияне получат до 6,8 тысячи рублей

В Минтруде РФ напомнили, что выплата исчисляется для каждого сотрудника индивидуально, учитываются его стаж и заработок. Максимальную сумму смогут получить россияне с большими доходами (свыше 200 тысяч рублей) и трудовым стажем от восьми лет.