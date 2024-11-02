Пособие на детей в России к 2027 году вырастет до 100 тысяч рублей

Правительство России предпринимает все меры, чтобы решить демографическую проблему в стране, то есть повысить рождаемость. По мнению федеральных властей, увеличение пособия на детей подвигнет женщин рожать больше, иметь не одного или двух детей, а троих и больше.
Так, к 2027 году максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 100 тысяч рублей, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». По словам министра, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году — 83 тысячи рублей. Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка, однако оно не может быть выше максимального размера, установленного законодательством.
Между тем Котяков также напомнил, что в этом году введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны.
В 39 краях и областях меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости, уточнил он.