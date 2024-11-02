Пособие на детей в России к 2027 году вырастет до 100 тысяч рублей

Так, к 2027 году максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 100 тысяч рублей, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». По словам министра, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году — 83 тысячи рублей. Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка, однако оно не может быть выше максимального размера, установленного законодательством.