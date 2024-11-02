В Приморском океанариуме появится уголок Мадагаскара: эндемики острова займут террариумы

Эндемики Мадагаскара прибыли в Приморский океанариум, чтобы стать частью новой экспозиции, посвященной этому загадочному острову. Биологи скоро начнут оформление террариумов в стиле таинственного африканского леса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) учреждения.
«В террариумах Тропического леса поселятся пантеровый хамелеон Furcifer pardalis, мадагаскарская колючехвостая игуана оплюрус кювье Oplurus cuvieri и три вида фельзум Phelsuma: линейчатая P. lineata, четырёхглазковая P. quadriocellata и широкохвостая P. laticauda», — говорится в сообщении.
Уже в ноябре первые жители займут свои места в террариумах.
Напомним, в Приморском океанариуме расцвела уникальная орхидея Vanda hybrid, известная как «королева орхидей» благодаря своей редкой сине-фиолетовой окраске, естественной для этого рода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения. Экспонат представлен в зоне «Тропический лес» и является настоящей жемчужиной коллекции.