В Приморском океанариуме появится уголок Мадагаскара: эндемики острова займут террариумы

Напомним, в Приморском океанариуме расцвела уникальная орхидея Vanda hybrid, известная как «королева орхидей» благодаря своей редкой сине-фиолетовой окраске, естественной для этого рода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения. Экспонат представлен в зоне «Тропический лес» и является настоящей жемчужиной коллекции.