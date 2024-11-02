Новосибирск вошел в ТОП центров внутреннего туризма на ноябрьские выходные

Спрос на отдых в Новосибирске в период с 1 по 5 ноября вырос на 82% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем в России. Об этом сообщают эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». В среднем по стране прирост числа бронирований в отелях и апартаментах в преддверии Дня народного единства составляет 10% относительно прошлого года.
На выходные в Новосибирске наиболее востребованным вариантом бронирования стали апартаменты, на которые в этом году приходится 42% от общего числа бронирований. В общей сложности 37% бронирований занимают отели категорий три, четыре и пять звезд. Реже туристы выбирают более экономичные варианты размещения, такие как отели категории одна или две звезды, а также хостелы. Средняя стоимость одной ночи в Новосибирске составляет 4 600 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, когда она составляла 4 000 рублей.
Жители города также не намерены проводить праздники дома. Среди новосибирцев самыми популярными туристическими направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Татарстан. Многие жители Новосибирской области запланировали отдых в пределах региона.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что в НСО разработают карту интересных маршрутов озера Чаны.