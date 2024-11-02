Новосибирск вошел в ТОП центров внутреннего туризма на ноябрьские выходные

На выходные в Новосибирске наиболее востребованным вариантом бронирования стали апартаменты, на которые в этом году приходится 42% от общего числа бронирований. В общей сложности 37% бронирований занимают отели категорий три, четыре и пять звезд. Реже туристы выбирают более экономичные варианты размещения, такие как отели категории одна или две звезды, а также хостелы. Средняя стоимость одной ночи в Новосибирске составляет 4 600 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, когда она составляла 4 000 рублей.