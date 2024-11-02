Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск вошел в ТОП центров внутреннего туризма на ноябрьские выходные

В прошлом году спрос на отдых в Новосибирске был значительно меньше.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Спрос на отдых в Новосибирске в период с 1 по 5 ноября вырос на 82% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем в России. Об этом сообщают эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». В среднем по стране прирост числа бронирований в отелях и апартаментах в преддверии Дня народного единства составляет 10% относительно прошлого года.

На выходные в Новосибирске наиболее востребованным вариантом бронирования стали апартаменты, на которые в этом году приходится 42% от общего числа бронирований. В общей сложности 37% бронирований занимают отели категорий три, четыре и пять звезд. Реже туристы выбирают более экономичные варианты размещения, такие как отели категории одна или две звезды, а также хостелы. Средняя стоимость одной ночи в Новосибирске составляет 4 600 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, когда она составляла 4 000 рублей.

Жители города также не намерены проводить праздники дома. Среди новосибирцев самыми популярными туристическими направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Татарстан. Многие жители Новосибирской области запланировали отдых в пределах региона.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что в НСО разработают карту интересных маршрутов озера Чаны.

туризм и отдых