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В ГД посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

На перенос данных потребуется немного времени, при этом будет обеспечена безопасность.

Источник: Сайт Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рекомендовал россиянам отключить свои аккаунты от сервисов Google, он уточнил, что речь идёт о профилях, подключённых к государственным или банковским ресурсам.

Немкин отметил, что это связано с серьёзными рисками.

«Следует чётко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьёзные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат также посоветовал не привязывать аккаунты к почтовому сервису Google. Он подчеркнул, что на перенос данных потребуется немного времени, при этом будет обеспечена безопасность.

Парламентарий добавил, что предоставлять доступ к личной информации тем компаниям, которые «выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства Соединённых Штатов и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично».

Ранее сообщалось, что «Госуслуги» предложили перенос почты с Gmail на другие платформы.