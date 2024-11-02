Снежная суббота будет в Челябинской области

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ветер южной четверти 8−13 метров в секунду, днем порывы до 18.
День Ангела сегодня, 2 ноября, у Александра, Артемия, Герасима, Германа, Ивана, Ирины, Зосимы, Леонида, Матроны, Михаила, Николая.
Между прочим, 2 ноября 2024 года отмечают Артемьев день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не употреблять алкоголь. Дело в том, что из-за него вы поссоритесь с родными и своей второй половинкой, а также получите проблемы с деньгами.