Снежная суббота будет в Челябинской области

Между прочим, 2 ноября 2024 года отмечают Артемьев день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не употреблять алкоголь. Дело в том, что из-за него вы поссоритесь с родными и своей второй половинкой, а также получите проблемы с деньгами.