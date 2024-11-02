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В Новосибирске становится больше кофеен и пиццерий

Областная столица заняла 10-е место среди городов-миллионников по росту количества заведений в год.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске становится все больше заведений общественного питания. Рост количества заведений общепита за год составил 3,16%. Данные собрали аналитики сервиса 2ГИС.

Так, в общем рейтинге по росту числа заведений среди городов-миллионников Новосибирск оказался на 10 месте из 16. Всего в городе работает 5312 мест общественного питания.

Наиболее популярными форматами для вновь открывающихся заведений стали: точки безалкогольных напитков (+32% за год), кофейни (+23% за год) и пиццерии (+23% за год).

Также выросло количество ресторанов и суши-баров, по 9% и 8% соответственно.

При этом отрицательные тенденции также были замечены аналитиками. Например, в городе сократилось количество столовых и пекарен. На 2% и 9% соответственно.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в Новосибирске ритейл и общепит зарабатывают на Хэллоуине. В городе пройдут несколько тематических вечеринок.

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