В Новосибирске становится больше кофеен и пиццерий

В Новосибирске становится все больше заведений общественного питания. Рост количества заведений общепита за год составил 3,16%. Данные собрали аналитики сервиса 2ГИС.
Так, в общем рейтинге по росту числа заведений среди городов-миллионников Новосибирск оказался на 10 месте из 16. Всего в городе работает 5312 мест общественного питания.
Наиболее популярными форматами для вновь открывающихся заведений стали: точки безалкогольных напитков (+32% за год), кофейни (+23% за год) и пиццерии (+23% за год).
Также выросло количество ресторанов и суши-баров, по 9% и 8% соответственно.
При этом отрицательные тенденции также были замечены аналитиками. Например, в городе сократилось количество столовых и пекарен. На 2% и 9% соответственно.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в Новосибирске ритейл и общепит зарабатывают на Хэллоуине. В городе пройдут несколько тематических вечеринок.