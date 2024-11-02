Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится уникальный способ отучиться на права и сэкономить

Дистанционный формат обучения на водительские права планируют ввести в России.

Министерство просвещения России планирует ввести возможность дистанционного обучения для получения водительских прав. Такой образовательный формат в стране может привести к экономии времени и денег для кандидатов в водители и автошкол.

«Это [дистанционное обучение] сэкономит и финансовые, и временные ресурсы как автошкол, так и обучающихся на права. В ряде случаев можно ожидать снижение цен или как минимум их фиксацию на фоне продолжающейся инфляции», — цитирует «Коммерсант» президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяну Шутылеву.

Как уточнило издание, переход на дистанционное обучение в автошколах был частично испытан в период пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены использовать видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс ранее был неструктурированным и порой включал самоподготовку, что нарушало текущие образовательные стандарты.