В России появится уникальный способ отучиться на права и сэкономить

Как уточнило издание, переход на дистанционное обучение в автошколах был частично испытан в период пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены использовать видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс ранее был неструктурированным и порой включал самоподготовку, что нарушало текущие образовательные стандарты.