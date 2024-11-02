Новосибирск не последует примеру Вологды в ограничении продажи алкоголя

В то время как Вологодская область ввела двухчасовой суточный лимит на продажу алкоголя, Новосибирск ограничивается ужесточением правил для магазинов, расположенных в жилых домах. Законопроект, принятый в первом чтении, запрещает продажу алкоголя в таких магазинах с 22:00 до 9:00. Данная мера, по мнению инициаторов, направлена на снижение доступности алкоголя для молодёжи и уменьшение числа жалоб от жителей многоэтажных домов.