Новосибирск не последует примеру Вологды в ограничении продажи алкоголя

На фоне введённых в Вологодской области беспрецедентных ограничений на продажу алкоголя, Новосибирск выбирает на его взгляд более взвешенный подход к решению проблемы алкоголизма.
В то время как Вологодская область ввела двухчасовой суточный лимит на продажу алкоголя, Новосибирск ограничивается ужесточением правил для магазинов, расположенных в жилых домах. Законопроект, принятый в первом чтении, запрещает продажу алкоголя в таких магазинах с 22:00 до 9:00. Данная мера, по мнению инициаторов, направлена на снижение доступности алкоголя для молодёжи и уменьшение числа жалоб от жителей многоэтажных домов.
Atas.info сообщает, что депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко выразил скептицизм по поводу полного копирования вологодской модели. Он подчеркнул необходимость анализа эффективности ограничений в Вологодской области, а также учёта специфики Новосибирской области, обращая внимание на социальные и культурные различия между регионами.
Аналогичной позиции придерживаются и новосибирские общественники. Глава Союза отцов Сергей Майоров отметил важность решения проблемы алкоголизма, но указал на приоритетность профилактических мер и воспитательной работы с молодёжью над жёсткими запретами. Он выразил опасение, что чрезмерные ограничения могут привести к росту теневого рынка алкоголя и употреблению некачественной продукции.
Следует отметить, что число точек продажи алкоголя в Новосибирской области продолжает расти. За период с января по октябрь 2024 года их количество увеличилось с 3868 до 3975.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске за год резко выросло число фреш-баров и кофеен.