Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: «Рождение детей — это всегда добрый знак»

Семьи, в которых 20 октября — в День края — родились дети, получили памятные медали «Рожденному в день образования Хабаровского края». Торжественная церемония прошла в городском краевом Дворце бракосочетания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска. Всего в этом году 20 октября в Хабаровском крае родилось 23 ребенка. Из них большая часть — 12 малышей появились на свет в Хабаровске, шесть — в Комсомольске-на-Амуре, два — в Хабаровском районе и по одному ребенку в Амурском, Бикинском и районе имени Лазо.
Так, в День рождения края семья Игошиных из Хабаровска пополнилась второй дочерью — Ярославой. «Это были непередаваемые ощущения. Получили неимоверное количество подарков: нам очень приятно было! Мы думали, дочка появится на четыре дня позже. Но получилось так, что уже 19-го числа отправили маму в роддом, и она родила на следующий день. Теперь весь край будет с размахом отмечать день рождения нашей дочки!» — поделился впечатлениями глава семьи.
Торжественное мероприятие, посвященное государственной регистрации детей, рожденных в день образования Хабаровского края, проводится на протяжении 7 лет. За это время было вручено 255 памятных медалей, которые были учреждены в 2017 году — в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России с целью поддержания престижа семьи и материнства. Знак выполнен из металла. На лицевой стороне изображен герб края, на оборотной — аист.
«От всей души поздравляю родителей с Днём рождения их детей. Это добрый знак и хороший подарок Хабаровскому краю в день его образования. Правительство края и администрация города оказывают поддержку семьям, проживающим в Хабаровске. Рождение новых граждан — это важное событие в жизни всего региона. Значит, наш край живет, растет и развивается его история», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Кроме памятных медалей и приветственных адресов от имени губернатора края, родители получили ценные подарки для новорожденных и всей семьи. Напомним, что в Хабаровске действует ежегодная акция «Расти здоровым, малыш!», приуроченная к празднованию Дня города и Дня защиты детей. С этого года семьи, в которых ребенок рождается 31 мая, могут претендовать на особый подарок — 500 тысяч рублей.