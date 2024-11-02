Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: «Рождение детей — это всегда добрый знак»

Так, в День рождения края семья Игошиных из Хабаровска пополнилась второй дочерью — Ярославой. «Это были непередаваемые ощущения. Получили неимоверное количество подарков: нам очень приятно было! Мы думали, дочка появится на четыре дня позже. Но получилось так, что уже 19-го числа отправили маму в роддом, и она родила на следующий день. Теперь весь край будет с размахом отмечать день рождения нашей дочки!» — поделился впечатлениями глава семьи.