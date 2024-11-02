Штат Вашингтон привлечет Нацгвардию для безопасности во время выборов

«Гвардия будет находиться в состоянии готовности на протяжении четырех дней — с 4 до 7 ноября», — говорится в заявлении. В случае необходимости нацгвардейцы должны будут помочь местным правоохранителям. Как отмечается, это решение было принято губернатором «исключительно как мера предосторожности» в ответ на предупреждение Министерства внутренней безопасности США о возможных угрозах для «избирательной инфраструктуры» и в связи с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.
Руководство Нацгвардии штата Вашингтон определит число своих служащих, которые будут задействованы в обеспечении безопасности в этот период.
Полиция Ванкувера в штате Вашингтон 28 октября получила сигнал о возгорании избирательной урны, расположенной на парковке в юго-восточной части города. Прибывшие на место правоохранители обнаружили зажигательное устройство, которое, как позднее было установлено, злоумышленники прикрепили к внешней стороне контейнера. Пожар был потушен, однако, по словам представителей местной избирательной комиссии, сгорели сотни бюллетеней.
Кроме того, возгорание произошло на одном из избирательных участков города Портленд в штате Орегон. Местная полиция выдвинула версию, что поджоги избирательных урн в Ванкувере и Портленде могут быть связаны.
Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший глава государства Дональд Трамп, Демократическую — действующий вице-президент страны Камала Харрис.