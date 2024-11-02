Штат Вашингтон привлечет Нацгвардию для безопасности во время выборов

«Гвардия будет находиться в состоянии готовности на протяжении четырех дней — с 4 до 7 ноября», — говорится в заявлении. В случае необходимости нацгвардейцы должны будут помочь местным правоохранителям. Как отмечается, это решение было принято губернатором «исключительно как мера предосторожности» в ответ на предупреждение Министерства внутренней безопасности США о возможных угрозах для «избирательной инфраструктуры» и в связи с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.