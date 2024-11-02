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Приметы на Артемьев день: что нельзя делать 2 ноября 2024 года

В субботу, 2 ноября, вспоминают святого мученика Артемия Антиохийского, который был военным начальником во времена Константина Великого, но после прихода к власти следующего правители подвергся гонениям, как и другие христиане.

В субботу, 2 ноября, вспоминают святого мученика Артемия Антиохийского, который был военным начальником во время Константина Великого, но после прихода к власти следующего правители подвергся гонениям, как и другие христиане.

Что можно делать 2 ноября:

  • в старину в это время занимались ремонтом заборов — такая необходимость обуславливалась не какими народными поверьями, а вполне прагматичной целью, ведь дикие животные в наступающие холода начинали ближе подходить к населенным пунктам в поисках пропитания;
  • хозяйки занимались квашением капусты на зиму;

Что нельзя делать 2 ноября:

  • играть свадьбы и заключать браки — у супругов жизнь несчастливая будет;
  • рисковать;
  • есть блюда из картофеля;

Народные приметы:

  • птицы садятся на крыши, а не на землю — к непогоде;
  • деревья инеем покрылись — следующий год неурожайным будет;
  • лиственница игры сбросила — снег скоро выпадет на зиму (то есть до весны не растает).