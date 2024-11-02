Приметы на Артемьев день: что нельзя делать 2 ноября 2024 года

В субботу, 2 ноября, вспоминают святого мученика Артемия Антиохийского, который был военным начальником во время Константина Великого, но после прихода к власти следующего правители подвергся гонениям, как и другие христиане.
Что можно делать 2 ноября:
- в старину в это время занимались ремонтом заборов — такая необходимость обуславливалась не какими народными поверьями, а вполне прагматичной целью, ведь дикие животные в наступающие холода начинали ближе подходить к населенным пунктам в поисках пропитания;
- хозяйки занимались квашением капусты на зиму;
Что нельзя делать 2 ноября:
- играть свадьбы и заключать браки — у супругов жизнь несчастливая будет;
- рисковать;
- есть блюда из картофеля;
Народные приметы:
- птицы садятся на крыши, а не на землю — к непогоде;
- деревья инеем покрылись — следующий год неурожайным будет;
- лиственница игры сбросила — снег скоро выпадет на зиму (то есть до весны не растает).