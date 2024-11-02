Двух пассажиров «взял в заложники» водитель автобуса в Хабаровске

По данным городских соцсетей, инцидент произошёл в Тополево 1 ноября. Двое пассажиров зашли в автобус № 26, но позже заметили, что подъехал более удобный маршрут, и попросили выйти. Однако водитель категорически отказался открывать двери и заявил, что не выпустит их до отправления другого автобуса.