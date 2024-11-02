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Двух пассажиров «взял в заложники» водитель автобуса в Хабаровске

К расследованию инцидента подключился СК.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровском районе водитель автобуса заблокировал двери и не выпускал пассажиров на конечной остановке. К расследованию инцидента подключилось СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным городских соцсетей, инцидент произошёл в Тополево 1 ноября. Двое пассажиров зашли в автобус № 26, но позже заметили, что подъехал более удобный маршрут, и попросили выйти. Однако водитель категорически отказался открывать двери и заявил, что не выпустит их до отправления другого автобуса.

В итоге люди были вынуждены оставаться в салоне против своей воли. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, и пассажиры продолжили поездку.

Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начал процессуальную проверку. В рамках проверки устанавливается перевозчик, ведется работа по выяснению причин конфликта и его участников, а также проводятся следственные и процессуальные действия. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.