Двух пассажиров «взял в заложники» водитель автобуса в Хабаровске

В Хабаровском районе водитель автобуса заблокировал двери и не выпускал пассажиров на конечной остановке. К расследованию инцидента подключилось СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным городских соцсетей, инцидент произошёл в Тополево 1 ноября. Двое пассажиров зашли в автобус № 26, но позже заметили, что подъехал более удобный маршрут, и попросили выйти. Однако водитель категорически отказался открывать двери и заявил, что не выпустит их до отправления другого автобуса.
В итоге люди были вынуждены оставаться в салоне против своей воли. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, и пассажиры продолжили поездку.
Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начал процессуальную проверку. В рамках проверки устанавливается перевозчик, ведется работа по выяснению причин конфликта и его участников, а также проводятся следственные и процессуальные действия. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.