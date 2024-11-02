В Омске поднялись цены на бензин и дизель

В Омске снова подорожало автомобильное топливо. Пока цены поднялись только на одной из сети заправок. Однако звонок этот тревожный — раньше цены заправках «Газпромнефти» напротив были ниже, чем у конкурентов. А вот сейчас все наоборот.
Так, по данным сервиса мониторинга цен на топливо «Азспрайс», цена на автомобильный бензин марки АИ-92 в сетях «Газпромнефти» составляет 51, 11 рубля. У конкурентов, «Топлайна» и «Юнигаза» —51 рубль. АИ −95 —55, 31 и 55,2 рубля соответственно.
Та же картина наблюдается и с дизельным топливом. На заправках «Газпромнефти» дизель стоит 66, 9 рубля. У конкурентов — 66,7.