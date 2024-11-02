В эти выходные жителей Пермского края ожидает плохая погода

В предстоящие выходные, 2 и 3 ноября, в Пермском крае ожидаются сильные осадки: дождь, снег и мокрый снег. Об этом сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук».
2 ноября вероятны сильные снегопады, особенно на севере региона (Усолье, Березники). А на юге (Оса, Кунгур) пройдут интенсивные дожди. Днем температура воздуха обозначится в пределах 0… +4 градусов. А ночью похолодает до −4 градусов.
В столице Прикамья ожидается умеренный мокрый снег. Температура воздуха ночью 2…0 градусов, днем около 1 градуса.
В воскресенье, 3 ноября, ночью выпадут сильные снегопады на севере и востоке (Лысьва, Чусовой) региона. В остальных районах края ожидается умеренный снег. Столбик термометра в течение дня опустится до −5…-1 градуса.
В Перми выпадет мокрый снег. А температура воздуха в течение суток составит −3…-1 градус.