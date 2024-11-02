В Красноярске 29 школьников получили паспорта в мэрии города

29 юных красноярцев получили документ гражданина РФ. Вместе с первым паспортом ребята получили нагрудный знак участника «Движения Первых».
С поздравлениями выступил врио начальника МУ МВД России «Красноярское» Сергей Тетюхин, боец СВО Максим Богданкевич, председатель красноярского горсовета Наталия Фирюлина.
«От ваших поступков зависит, каким будет наше общество завтра. Будьте активными, ответственными и честными гражданами. Стремитесь к самосовершенствованию, учитесь новому, занимайтесь спортом, участвуйте в общественных инициативах», — пожелала Наталия Фирюлина.
Также ребята поделились своими планами на будущее. Так, Захар Михалкин рассказал, что мечтает поступить в медицинский университет, стать хирургом и работать в Красноярске. Анастасия Боронова занимается вокалом и стремится прославлять город на сценах, рассказали в мэрии.
«Сегодня мы сверяем много планов, реализуем проекты, которые направлены в будущее. И мы чётко понимаем, что часть этих планов предстоит реализовывать нынешним школьникам. Успехи юных красноярцев в учёбе, творчестве, спорте и науке подтверждают, что будущее нашего города в самых надёжных руках», — прокомментировал мэр Владислав Логинов.