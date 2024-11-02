В Красноярске 29 школьников получили паспорта в мэрии города

«Сегодня мы сверяем много планов, реализуем проекты, которые направлены в будущее. И мы чётко понимаем, что часть этих планов предстоит реализовывать нынешним школьникам. Успехи юных красноярцев в учёбе, творчестве, спорте и науке подтверждают, что будущее нашего города в самых надёжных руках», — прокомментировал мэр Владислав Логинов.​