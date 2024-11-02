Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым отметит День народного единства

В честь празднования Дня народного единства в городах Крыма запланирована праздничная программа.

2—4 ноября в Детском парк Симферополя пройдет:

2 НОЯБРЯ
13:00 Игровая программа для детей «Ослик в деле», у дуба-великана

3 НОЯБРЯ
13:00 Игровая программа для детей «Путешествие на Луну», у дуба-великана

4 НОЯБРЯ
3:00 Игровая программа для детей «Мы команда одного корабля», у дуба-великана.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
При неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены, предупреждает администрация.

Кроме того, в Симферополе с 15:00 до 21:00 на улице Александра Невского, 11А будет организована концертная программа от клубных формирований центра народного творчества — вокального ансамбля «Душа и песня» и ансамбля народного танца «Единство».

Программы пройдут и в других городах.

праздники