Крым отметит День народного единства

2 НОЯБРЯ
13:00 Игровая программа для детей «Ослик в деле», у дуба-великана
3 НОЯБРЯ
13:00 Игровая программа для детей «Путешествие на Луну», у дуба-великана
4 НОЯБРЯ
3:00 Игровая программа для детей «Мы команда одного корабля», у дуба-великана.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
При неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены, предупреждает администрация.
Кроме того, в Симферополе с 15:00 до 21:00 на улице Александра Невского, 11А будет организована концертная программа от клубных формирований центра народного творчества — вокального ансамбля «Душа и песня» и ансамбля народного танца «Единство».
Программы пройдут и в других городах.