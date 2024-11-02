Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 2 ноября 2024

Что касается региона, то сибирякам стоит приготовиться к снегопаду. Большое количество осадков прогнозируют в Слюдянском районе. В течение дня скорость ветра будет достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +1 градуса. Вот, что обещает погода в Иркутске 2 ноября 2024 и области.