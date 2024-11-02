Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 2 ноября 2024

Снег и −2 градуса обещают в Иркутске 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 2 ноября 2024 обещает быть снежной. Многие горожане с нетерпением ждали, когда же уже появятся снежные бугры. Видимо их желание исполнится. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем будет ветрено.

Погода в Иркутске 2 ноября 2024.

— Переменная облачность, ветер 7−12 м/с. Температура 0…-2 градуса, — поделились метеорологи.

Что касается региона, то сибирякам стоит приготовиться к снегопаду. Большое количество осадков прогнозируют в Слюдянском районе. В течение дня скорость ветра будет достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +1 градуса. Вот, что обещает погода в Иркутске 2 ноября 2024 и области.