В Иркутской области школьник надел на палец гайку и застрял

В селе Плишкино Иркутской области 10-летний школьник засунул палец в гайку и застрял. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, за помощью обратилась мама мальчика. Оказалось, что он решил примерить «украшение», а когда понял, что не может снять, обратился к взрослым. Только вот они тоже не смогли помочь.
Спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области аккуратно распилили гайку, освободив палец мальчика от железного «украшения».
В МЧС также напомнили, что обычные предметы для взрослых могут привлекать внимание детей и нести опасность. Важно, чтобы они понимали, что гайки и болты не подходят для детских игр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе в Иркутском районе погиб водитель отечественного авто. Он не справился с управлением.