В Иркутской области школьник надел на палец гайку и застрял

В селе Плишкино Иркутской области 10-летний школьник засунул палец в гайку и застрял. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, за помощью обратилась мама мальчика. Оказалось, что он решил примерить «украшение», а когда понял, что не может снять, обратился к взрослым. Только вот они тоже не смогли помочь.