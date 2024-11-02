Сенатор Епифанова: сумма маткапитала превысит 670 тысяч рублей

Сумма маткапитала в Российской Федерации в следующем году на первого ребёнка должна составить 676 тысяч рублей, заявила сенатор Ольга Епифанова.
Кроме того, она отметила, что выплата на второго ребёнка или последующих детей составит 893 тысячи рублей. Это актуально в том случае, если семья не получала маткапитал на первого ребёнка.
«Материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3 процента. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребёнка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля», — сказала Епифанова в беседе с РИА Новости.
По её словам, обновлённый маткапитал смогут получить родители, в случае, если ребёнок появился на свет или был усыновлён не ранее 1 января 2020 года.
Если родители уже воспользовались выплатой на первого ребёнка, то в случае появления второго семья сможет рассчитывать на доплату в размере 217 436,97 рубля.
«Материнский капитал выдается и повышается в беззаявительном порядке. Обращаю внимание на то что, если после 1 февраля 2025 года доступные средства маткапитала не увеличатся, следует обратиться в Соцфонд», — добавила Епифанова.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребёнка в следующем году вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей.