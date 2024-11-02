Сенатор Епифанова: сумма маткапитала превысит 670 тысяч рублей

«Материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3 процента. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребёнка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля», — сказала Епифанова в беседе с РИА Новости.