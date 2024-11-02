Каким будет размер маткапитала в 2025 году

«В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3%. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребенка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля», — заявила Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что в случае если ребенок родился после 1 января 2020 года, то родители также могут рассчитывать на выплату в увеличенном размере.