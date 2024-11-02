Жителей Башкирии сегодня ждет сокращенный рабочий день

Рабочий день 2 ноября 2024 года сокращается на один час. Выход на работу в нерабочий праздничный день 4 ноября должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тем, чей отпуск «захватит» День народного единства, отдых по трудовому законодательству продлят на один день.