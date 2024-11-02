Жителей Башкирии сегодня ждет сокращенный рабочий день

В связи с тем, что 4 ноября, в понедельник, празднуется День народного единства, 2 ноября, суббота, станет рабочей для тех, кто трудится в пятидневном режиме, информировал Башинформ.
Напомним, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, выходной с субботы 2 ноября перенесли на вторник, 30 апреля. Соответственно, на майские праздники жители Башкирии получили непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Рабочий день 2 ноября 2024 года сокращается на один час. Выход на работу в нерабочий праздничный день 4 ноября должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тем, чей отпуск «захватит» День народного единства, отдых по трудовому законодательству продлят на один день.