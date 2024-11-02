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Су-25 уничтожили спрятанную технику и личный состав ВСУ в Курской области

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25. Были применены авиаракеты. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что ВС РФ уничтожили замаскированную украинскую технику.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.