В Челябинской области изменится цена проезда на междугородних рейсах

Об этом сообщили представители миндортранса региона. В ноябре тарифы повысятся на 24 маршрутах, соединяющих населённые пункты области.
Основными причинами повышения цены проезда в ведомстве назвали рост стоимости топлива, новых машин, деталей и страхования и увеличение зарплат для водителей. Ранее повышение цен в общественном транспорте обсудили южноуральские эксперты.
Новые цены на маршрутах, идущих от Челябинска:
116 (до Коркино) — 200 ₽;
118 (до Еманжелинска) — 240 ₽;
119 (до ст. Дубровка) — 130 ₽;
133 (до п. Первомайский) — 220 ₽;
157 (до микрорайона «Лесной остров») — 65 ₽;
159 (до п. Зауральский) — 195 ₽;
187 (до п. Роза) — 170 ₽;
478 (от Цирка до микрорайона «Тугайкуль» в Копейске) — 50 ₽;
510 (до Миасса) — 500 ₽;
523 (до п. Мирный) — 600 ₽;
545 (до с. Кунашак) — 273 ₽;
591 (до Магнитогорска) — 1108 ₽;
692 (до озера «Увильды») — 400 ₽
Подорожают также маршруты под номерами:
54 (ТК Диско — Парковый микрорайон) до 43 ₽;
158к (п. Западный — п. Вавиловец) — 45 ₽;
188 (п. Роза — п. Новобатурино) — 40 ₽;
190 (п. Красногорский — Южноуральск) — 105 ₽;
217 (Коркино — Копейск) — 175 ₽;
229 (Коркино — Еткуль) — 90 ₽;
279 (Снежинск — Касли) — 90 ₽;
282 (Снежинск — с. Воздвиженка) — 65 ₽;
388 (Златоуст — Миасс) — 225 ₽;
431 (Куса — Златоуст) — 132,5 ₽;
577 (Озёрск — Касли) — 70 рублей.