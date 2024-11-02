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В Челябинской области изменится цена проезда на междугородних рейсах

Об этом сообщили представители миндортранса региона.

Об этом сообщили представители миндортранса региона. В ноябре тарифы повысятся на 24 маршрутах, соединяющих населённые пункты области.

Основными причинами повышения цены проезда в ведомстве назвали рост стоимости топлива, новых машин, деталей и страхования и увеличение зарплат для водителей. Ранее повышение цен в общественном транспорте обсудили южноуральские эксперты.

Новые цены на маршрутах, идущих от Челябинска:

116 (до Коркино) — 200 ₽;

118 (до Еманжелинска) — 240 ₽;

119 (до ст. Дубровка) — 130 ₽;

133 (до п. Первомайский) — 220 ₽;

157 (до микрорайона «Лесной остров») — 65 ₽;

159 (до п. Зауральский) — 195 ₽;

187 (до п. Роза) — 170 ₽;

478 (от Цирка до микрорайона «Тугайкуль» в Копейске) — 50 ₽;

510 (до Миасса) — 500 ₽;

523 (до п. Мирный) — 600 ₽;

545 (до с. Кунашак) — 273 ₽;

591 (до Магнитогорска) — 1108 ₽;

692 (до озера «Увильды») — 400 ₽

Подорожают также маршруты под номерами:

54 (ТК Диско — Парковый микрорайон) до 43 ₽;

158к (п. Западный — п. Вавиловец) — 45 ₽;

188 (п. Роза — п. Новобатурино) — 40 ₽;

190 (п. Красногорский — Южноуральск) — 105 ₽;

217 (Коркино — Копейск) — 175 ₽;

229 (Коркино — Еткуль) — 90 ₽;

279 (Снежинск — Касли) — 90 ₽;

282 (Снежинск — с. Воздвиженка) — 65 ₽;

388 (Златоуст — Миасс) — 225 ₽;

431 (Куса — Златоуст) — 132,5 ₽;

577 (Озёрск — Касли) — 70 рублей.