ИИ сравнится в создании плаката с автором «Родина-мать зовёт!»

Государственный Исторический музей (ГИМ) выставил внушительную коллекцию плакатов эпохи СССР. Мультимедийная экспозиция «Образ и слово. Искусство советского плаката» включает такие известные работы как «Родина-мать зовет!», «Ты записался в добровольцы?», «Красной Армии — слава!».
Как рассказал гендиректор ГИМ Алексей Левыкин, для него самые сильные по воздействию — плакаты 1930−40-х годов. Многие из них и сейчас работают, выполняют свою задачу. По-новому считываются призывы лиц в пожелтевших листов.
С помощью оригинального исторического материала посетители выставки получат наглядное представление о советском периоде истории нашей страны, политических и социальных событиях в годы испытаний и побед. В ГИМ представлены работы мэтров плакатного искусства: Корецкого, Тоидзе, Иванова, Кулагиной, «Кукрыниксов». А чтобы доказать ценность исторических плакатов, задействовали в экспозиции современные технологии.
Любой может задать свои параметры искусственному интеллекту и на большом экране отобразится современный плакат.
Изучить актуальные образы, созданные в начале и середине ХХ века, можно в Государственном Историческом музее до 31 января 2025 года.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Написано пером: Исторический музей представил лучшие советские плакаты.