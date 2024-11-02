Юного героя из Владивостока наградили медалью за мужество

Зимой этого года Павел гулял с приятелем в районе бухты Патрокл. Товарищ мальчика решил из любопытства выйти на непрочный лед озера и провалился в воду. Школьник не растерялся, незамедлительно бросился на помощь и вытащил утопающего из полыньи.
За героизм Павла Хышова наградили медалью «За проявленное мужество». Кроме приморца, ее вручили еще 19-ти юным героям из различных регионов страны.
«Ребята, вас увидела вся наша большая страна. На вас теперь лежит особая ответственность, на вас будут равняться. Это уже ваша судьба», — обратилась к подросткам председатель СФ Валентина Матвиенко.