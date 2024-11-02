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Юного героя из Владивостока наградили медалью за мужество

Одиннадцатилетнего Павла Хышова из Владивостока, проявившего мужество в экстремальной ситуации, наградили в Совете Федерации. Мальчик спас своего друга, когда тот провалился под лед, сообщил контент-партнер «РГ» ИА «PrimaMedia».

Источник: Российская газета

Зимой этого года Павел гулял с приятелем в районе бухты Патрокл. Товарищ мальчика решил из любопытства выйти на непрочный лед озера и провалился в воду. Школьник не растерялся, незамедлительно бросился на помощь и вытащил утопающего из полыньи.

За героизм Павла Хышова наградили медалью «За проявленное мужество». Кроме приморца, ее вручили еще 19-ти юным героям из различных регионов страны.

«Ребята, вас увидела вся наша большая страна. На вас теперь лежит особая ответственность, на вас будут равняться. Это уже ваша судьба», — обратилась к подросткам председатель СФ Валентина Матвиенко.