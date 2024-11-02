Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Сегодня в ансамбле Специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группы войск «Днепр» выступают два солиста с позывными «Маэстро» и «Абакан». Оба бойца имеют музыкальный опыт: «Маэстро» ранее пел в Академическом хоре Московского метрополитена, а «Абакан» был автором и исполнителем песен. В начале СВО они решили добровольно пойти воевать и заключили контракты с министерством обороры.