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Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

В репертуаре артистов много классических композиций времен Великой Отечественной войны.

Источник: Аргументы и факты

Артист Академического хора Московского метрополитена, добровольно присоединившийся к спецоперации на Украине, создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль. Об этом боец рассказал РИА Новости.

Сегодня в ансамбле Специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группы войск «Днепр» выступают два солиста с позывными «Маэстро» и «Абакан». Оба бойца имеют музыкальный опыт: «Маэстро» ранее пел в Академическом хоре Московского метрополитена, а «Абакан» был автором и исполнителем песен. В начале СВО они решили добровольно пойти воевать и заключили контракты с министерством обороры.

В репертуар ансамбля вошли как классические песни времен Великой Отечественной войны, так и новые произведения, вдохновленные личным боевым опытом артистов. Эти песни композиции находят отклик среди бойцов.

Первое выступление состоялось в подземном госпитале. «Херсонский шторм» планирует продолжать выступления для подразделений группировки «Днепр». По словам «Маэстро», их песни передают подлинные события, ведь они сами участвовали в штурмовых действиях и понимают, что важно для военнослужащих.

Военные признались, что мечтают однажды выступить в Кремле, а «Маэстро» выразил надежду снова спеть с художественным руководителем Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым.

Прежде сообщалось, как в поселке Амазар Забайкальского края 76-летний мужчина вступил в брак и в тот же день отправился на специальную военную операцию (СВО).