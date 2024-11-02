Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Нукутском районе

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Целинный (Нукутский район). Мероприятие состоялось 1 ноября. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.
На возведение модульного здания ФАПа было выделено из областной казны около 10 миллионов рублей. Еще порядка 2 миллионов направили на оснащение медицинского учреждения необходимым оборудованием. На территории обслуживания нового ФАПа проживает примерно 700 человек. Это непосредственно население поселка Целинный, а также деревни Ункурлик.
В здании оборудованы прививочный, процедурный, смотровой и другие кабинеты. ФАП полностью соответствует современным требованиям, которые предъявляются к такого рода объектам здравоохранения.
Региональный минздрав продолжает работу по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности, в том числе в отдаленных территориях, — сказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. — Всего на 2024 предусмотрено возведение 13 ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. Новый ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.