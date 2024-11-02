Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Нукутском районе

На возведение модульного здания ФАПа было выделено из областной казны около 10 миллионов рублей. Еще порядка 2 миллионов направили на оснащение медицинского учреждения необходимым оборудованием. На территории обслуживания нового ФАПа проживает примерно 700 человек. Это непосредственно население поселка Целинный, а также деревни Ункурлик.