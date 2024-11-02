Топ необычных готовых бизнесов в Омске

Специалисты «Авито» собрали несколько интересных вариантов, которые можно приобрести в Омске.
Среди множества представленных на платформе вариантов можно найти что-то уникальное и необычное.
Франшиза bubble tea
Bubble tea — это модный напиток, который набирает популярность во многих странах. Открытие заведения по франшизе позволяет воспользоваться известным брендом, готовыми рецептами, оборудованием и поддержкой франчайзера. Продавец бизнеса выделяет следующие его преимущества: сильная команда, авторское меню, комфортные условия работы. Кроме того, автор объявления подчеркивает популярность bubble tea, особенно среди молодежи. В Омске на «Авито» предлагают франшизу bubble tea бара за 2 500 000 рублей.
Производство гель-лаков
Производство косметических средств — перспективный рынок, особенно в категории нейл-индустрии. Собственное производство гель-лака позволяет выпускать продукт под своим брендом, выбирая уникальные цвета, составы и стойкость покрытия. В Омске предлагают готовый бизнес по производству гель-лаков с уже разработанными айдентикой и идеей бренда. По словам автора объявления, у бренда есть сертификаты качества и постоянные клиенты — салоны красоты. Кроме того, есть уже готовые к продаже товары. На «Авито» производство гель-лаков можно приобрести за 200 000 рублей.
Дистрибуция уникального мороженого
Готовый бизнес в сфере дистрибуции замороженных продуктов включает эксклюзивные права на продажу уникальных брендов в Омске. В ассортименте торговые марки: «Nordic Tea» — скандинавский чай на палочке, «Paleta» — натуральное мороженое-смузи, «Kashers» — замороженная овсянка быстрого приготовления и «Popcorn Franklin» — премиум-попкорн быстрого приготовления. Продавец утверждает, что продукция имеет все необходимые сертификаты качества. Кроме того, поставки осуществляются от активно развивающегося производителя — это гарантирует стабильное качество и регулярное обновление ассортимента. По словам автора объявления, продукты уже представлены в популярных точках продаж — это расширяет доступность товаров для потребителей и укрепляет позиции на рынке. Готовый бизнес по дистрибуции замороженных продуктов в Омске на «Авито» предлагают за 1 900 000 рублей.
Мебельный магазин
В Омске можно приобрести действующий мебельный магазин с уникальным ассортиментом: электрокамины, биокамины, плетеную мебель из ротанга, кресла-качалки, кровати и матрасы, а также дизайнерская мебель и аксессуары ручной работы. По словам автора объявления, магазин успешно работает с 2011 года, принося стабильный доход. Такой мебельный магазин можно найти на «Авито» по цене от 2 600 000 рублей, а в стоимость входит локация с большим трафиком, площадью 130 кв.м., CRM система с интеграцией всех онлайн заказов и отлаженными бизнес-процессами, а также сайт с действующими ценами и калькулятором расчетов.
Водомат
Водоматы — это автоматы по продаже очищенной воды на розлив. По словам автора объявления компания «Живая вода» является лидером в России по количеству действующих водоматов и имеет 12-летний опыт в этой сфере. Компания обеспечивает качественное оборудование для очищения и продажи питьевой воды, которое подходит для установки в населенных пунктах с высоким трафиком. В Омске покупатели могут приобрести бизнес-модель по реализации воды через водомат по цене 260 000 рублей.
Неоновые вывески
Неоновые вывески — стильный и востребованный элемент декора, который отлично подходит для кафе, шоу-румов и интерьеров квартир. Автор объявления предлагает готовую бизнес-модель для быстрого старта в бизнесе без лишних рисков и затрат. Этот подход уже успешно используют более 160 партнеров по всей стране.
По словам продавца, в стоимость входят все необходимые инструменты для производства и эффективные стратегии для привлечения трафика — это позволяет сразу начать получать заказы. Готовый бизнес по изготовлению неоновых вывесок можно найти на «Авито» по цене от 2 600 000 рублей.