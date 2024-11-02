Топ необычных готовых бизнесов в Омске

В Омске можно приобрести действующий мебельный магазин с уникальным ассортиментом: электрокамины, биокамины, плетеную мебель из ротанга, кресла-качалки, кровати и матрасы, а также дизайнерская мебель и аксессуары ручной работы. По словам автора объявления, магазин успешно работает с 2011 года, принося стабильный доход. Такой мебельный магазин можно найти на «Авито» по цене от 2 600 000 рублей, а в стоимость входит локация с большим трафиком, площадью 130 кв.м., CRM система с интеграцией всех онлайн заказов и отлаженными бизнес-процессами, а также сайт с действующими ценами и калькулятором расчетов.