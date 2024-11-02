Два конфликтных тигра из Хабаровского края сменили прописку на Ижевск и Воронеж

Два тигра — самец и самка — отправились из Хабаровского края на постоянное место жительства в зоологические парки на западе страны. В Москву их доставили по воздуху из аэропорта краевой столицы. Оттуда к местам назначения животных довезли автомобильным транспортом. В аэропорту Хабаровска отправку тигров проконтролировали специалисты Приморского управления Россельхознадзора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Самца передали в зоопарк Воронежа, самка отправилась в Ижевск, в государственный зоологический парк Удмуртии. Оба зверя — конфликтные тигры. Они в своё время были изъяты из дикой природы. Реабилитацию прошли в центре «Утёс» недалеко от Кутузовки в районе им. Лазо. Росприроднадзор принял решение о невозможности вернуть эти особи в естественную среду обитания. Хищников определили в крупные зоопарки на западе страны, где они будут использоваться в программе воспроизводства редкого вида в искусственной среде обитания, — рассказал корреспонденту нашего издания старший менеджер природоохранных проектов АНО «Центр “Амурский тигр”» Андрей Долин.
Оба зверя из Хабаровского края благополучно прибыли к своим новым местам жительства. После прохождения положенного карантина они заселятся в просторные вольеры.
Напомним, летом этого года из аэропорта Хабаровска улетел тигрёнок Бархат. Он был передан зоопарку белорусской столицы Минска. Там дальневосточного хищника переименовали в Синдбада. Этот герой арабских сказок «Тысячи и одной ночи» известен своими дальними странствиями. Хабаровский тигр, по аналогии с этим персонажем, преодолел многие тысячи километров.