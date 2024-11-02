Похолодание придёт за снегопадом в Приморье

В воскресенье, 3 ноября, похолодание продолжится. Под влиянием антициклона будет почти безветренно и малооблачно, а в холодный сезон чем меньше облаков — тем прохладнее. Ночью почти везде будут заморозки −2…-9 °С, на побережье чуть-чуть теплее, 0…+4 °С. Антициклон уже днём сместится в Японское море, Приморский край накроет циклон и его фронтальные разделы. Будет усиливаться облачность, в западной половине региона начнутся дожди. До Владивостока небольшой дождь доберётся к вечеру, снова усилится ветер.