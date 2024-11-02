Похолодание придёт за снегопадом в Приморье

Вчерашний день в регионе оказался на 4 — 10 градусов теплее по сравнению с климатической нормой, температурный фон был ближе к апрельским значениям: максимальная температура составила по краю +16…+21 °С, на восточном побережье и в северных районах +12…+15 °С, во Владивостоке +13…+17 °C.
Сегодня температура понизится до +5…+13 °С, что, однако, всё равно превышает климатическую норму.
В воскресенье, 3 ноября, похолодание продолжится. Под влиянием антициклона будет почти безветренно и малооблачно, а в холодный сезон чем меньше облаков — тем прохладнее. Ночью почти везде будут заморозки −2…-9 °С, на побережье чуть-чуть теплее, 0…+4 °С. Антициклон уже днём сместится в Японское море, Приморский край накроет циклон и его фронтальные разделы. Будет усиливаться облачность, в западной половине региона начнутся дожди. До Владивостока небольшой дождь доберётся к вечеру, снова усилится ветер.
В День народного единства, 4 ноября, осадки по мере продвижения циклона распространятся на большую территорию Приморья и местами значительно усилятся. Ночная температура воздуха понизится до +3…-4 °С, на юге +4…+6 °С. Дождь во многих районах перейдёт в снег, ожидаются гололёдные явления. Днём циклон уйдёт, осадки прекратятся, только в центральном Приморье сохранится снег. Дневной прогрев уменьшится до +4…+10 °С, на севере до −1…+3 °С.
Во Владивостоке вероятность первого снега понизилась, так как в ночь с 3 на 4 ноября заморозков всё-таки не будет, минимальная температура в городском округе задержится на уровне +8…+11 °С, к утру понизится до +5…+8 °С.
Четырёхдневная рабочая неделя после государственного праздника будет холодной, но без существенных осадков. Во вторник, 5 ноября, ночь холодная, −2…-9 °С, местами на побережье около ноля. Днём от 0 на севере до +8 °С на юге. Малоактивный фронт может вызвать в отдельных районах небольшой снег.
В ночь на среду похолодание до −5…-12 °С, на юго-востоке и побережье до 0…-4 °С. Днём +1…+6 °С, на севере 0…-3 °С.
Четверг — самый холодный день недели, температура ещё понизится. В частности, во Владивостоке ночью −2…-5 °С, днем 0…+3 °С. В пятницу в крае немного потеплеет.