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На Башкирию обрушится порывистый ветер с мокрым снегом

Синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждет сразу ряд неприятных сюрпризов: от тумана до гололеда.

Рабочая суббота, 2 ноября, выпадет мокрый снег, прогнозируется порывистый ветер, на дороги опустится густой туман и образуется гололед. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, днем +2,+7°.

Характер погоды не изменится и 3 ноября, однако будет становиться холоднее. Столбики термометров днем покажут максимум +3 градуса.

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