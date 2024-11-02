В Омске начался суд над меценатом, который подозревается в обмане сироты

Согласно материалам дела, Бондаренко продал квартиру Александра Арбузова, но денег сирота так и не увидел. По словам полицейских, квартира продана за 920 тысяч рублей. 352 200 рублей пришлось отдать в счёт долга, а оставшиеся 557 700 рублей предпринимателю Бондаренко. Расстроившись, Алаксандр решился поговорить со своей знакомой, по чьей милости остался на улице. Но всё закончилось психбольницей.