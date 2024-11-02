В Омске за 12 миллионов благоустроили сквер в Нефтяниках

В рамках благоустройства подрядчик оборудовал клумбы с цветами, деревьями и кустарниками, на территории появились урны и лавочки, а пешеходные дорожки выложили плиткой. Общая территория благоустройства составила 4,6 га. Вместе с благоустройством велись работы по освещению территории: были установлены торшерные и парковые светильники. Всего на эти работы было потрачено 12 миллионов рублей.