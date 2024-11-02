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В Омске за 12 миллионов благоустроили сквер в Нефтяниках

Завершилось благоустройство сквера имени Петухова.

Источник: Аргументы и факты

Благоустройство сквера имени Алексея Петухова, который находится за культурно-досуговым центром «Кристалл», завершилось в Омске. Об этом рассказали в администрации города Омска.

В рамках благоустройства подрядчик оборудовал клумбы с цветами, деревьями и кустарниками, на территории появились урны и лавочки, а пешеходные дорожки выложили плиткой. Общая территория благоустройства составила 4,6 га. Вместе с благоустройством велись работы по освещению территории: были установлены торшерные и парковые светильники. Всего на эти работы было потрачено 12 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Омске будут искать инвесторов для маленького «Зарядья».

ЖКХ