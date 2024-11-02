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Интенсивные осадки и плохая видимость: омичей предупредили о непогоде

Местным жителям рекомендуют быть внимательными на дорогах.

Сейчас в Олбани: +10° 4 м/с 66% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Om1 Омск

В Госавтоинспекции Омской области напомнили водителям о безопасности на дорогах в условиях неблагоприятной погоды. Сегодня, 2 ноября, в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде снега, которые приводят к плохой видимости.

Чтобы избежать аварий, омским автолюбителям рекомендуют:

снизить скорость — она позволяет держать транспортное средство под контролем; увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта; быть внимательными и осторожными, обращать внимание на опасные участки — мостовые переходы и путепроводы, крутые спуски, повороты, зоны пешеходных переходов и остановок.

«О безопасности на дорогах необходимо помнить и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители остановились и пропускают. Чтобы быть заметными на дороге, необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы», — рассказали в ведомстве.

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