Интенсивные осадки и плохая видимость: омичей предупредили о непогоде

«О безопасности на дорогах необходимо помнить и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители остановились и пропускают. Чтобы быть заметными на дороге, необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы», — рассказали в ведомстве.