Вице-мэр Владивостока выступил с последним словом: «Задача суда — соблюсти права»

Напомним, что вице-мэр Алексей Ляйфер обвиняется во взятке и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Речь идет об участке на улице Шошина, отданного под застройку. Его взяли под стражу на два месяца. Позже ему продлили срок содержания под стражей, а в сентябре 2023 года дело передали в суд.