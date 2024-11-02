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Вице-мэр Владивостока выступил с последним словом: «Задача суда — соблюсти права»

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября, ФедералПресс. Обвиняемый в махинациях с земельными участками и взятке заместитель мэра Владивостока Алексей Ляйфер выступил с последним словом в Первореченском районном суде.

Источник: Reuters

«В уголовном процессе человек сталкивается с огромным аппаратом из прокуратуры и следствия и, по сути, остается с ним один на один. Задача суда — соблюсти права человека», — заявил вице-мэр.

По словам Алексея Ляйфера, увеличение уголовных дел и расследований в отношении чиновников муниципальной службы приведет к тому, что люди не будут брать на себя ответственность по исполнению действующего законодательства и люди найдут применение своим талантам в других областях, сообщает ИА PrimaMedia.

Планируется, что приговор Алексею Ляйферу начнут выносить сегодня в 16 часов по местному времени.

Напомним, что вице-мэр Алексей Ляйфер обвиняется во взятке и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Речь идет об участке на улице Шошина, отданного под застройку. Его взяли под стражу на два месяца. Позже ему продлили срок содержания под стражей, а в сентябре 2023 года дело передали в суд.